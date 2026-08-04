ابوظہبی، 4 اگست 2026 (وام)۔۔ نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے برادر ملک بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران خطے کی تازہ صورتحال اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات اور مشترکہ تعاون کے مختلف شعبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے باہمی مفادات کے حصول اور دونوں ممالک کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی۔