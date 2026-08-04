زنجبار، 4 اگست 2026 (وام)۔۔ ہلال احمر امارات کے صحت سے متعلق اقدامات میں شامل ’’نہر الحیات فنڈ‘‘ نے تنزانیہ کے جزیرے زنجبار میں پیدائشی امراض قلب میں مبتلا بچوں کی تشخیص اور علاج کے لیے طبی کیمپ کا آغاز کیا ہے۔
کیمپ کی افتتاحی تقریب میں ہلال احمر امارات کے سیکریٹری جنرل احمد ساری المزروعی اور زنجبار کی قائم مقام وزیر صحت سعدہ مکویہ سالم نے شرکت کی۔
کیمپ کے دوران تقریباً 250 بچوں کا طبی معائنہ اور خصوصی تشخیصی ٹیسٹ کیے گئے۔ معائنے سے معلوم ہوا کہ بعض بچوں کو دل کے پیچیدہ آپریشن کی ضرورت ہے، جبکہ دیگر بچوں کے لیے طویل مدتی علاج اور مسلسل طبی نگرانی ضروری ہے۔
فنڈ نے آپریشن کے ضرورت مند بچوں کے فوری علاج کے لیے منصوبہ تیار کیا ہے۔ بعض آپریشن تنزانیہ میں کیے جائیں گے، جبکہ انتہائی پیچیدہ کیسز کو ان کے اہل خانہ کے ہمراہ بھارت کے خصوصی امراض قلب کے ہسپتالوں میں منتقل کرنے کے اخراجات فنڈ برداشت کرے گا۔
ہلال احمر امارات نے 2023 میں ’’نہر الحیات فنڈ‘‘ قائم کیا تھا، جس کا مقصد مختلف ممالک میں سنگین بیماریوں میں مبتلا بچوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنا ہے، بالخصوص ان بچوں کو جنہیں خصوصی جراحی کی ضرورت ہوتی ہے۔
اپنے قیام کے بعد سے فنڈ متعدد بچوں کی جانیں بچانے میں مدد فراہم کرچکا ہے اور انہیں صحت یابی اور بہتر مستقبل کی نئی امید دی ہے۔