ابوظہبی، 4 اگست 2026 (وام)۔۔ متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے جاپان میں ایکسپو 2025 اوساکا کے اماراتی پویلین کی ٹیم کا استقبال کیا۔
ملاقات کے دوران عزت مآب نے وفد کے ارکان سے عالمی نمائش میں شرکت کے دوران حاصل ہونے والے تجربات اور اہم معلومات کے بارے میں گفتگو کی۔
صدر امارات نے عالمی نمائش میں متحدہ عرب امارات کی کامیاب شرکت میں کردار ادا کرنے والے تمام افراد کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے ملک کی متاثرکن کامیابیوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور مستقبل کے اہداف میں معاون روابط اور دوررس شراکت داریاں قائم کرنے میں ٹیم کے کردار کی تعریف کی۔
عزت مآب نے اماراتی پویلین کو 'آئی ایف ڈیزائن ایوارڈ 2026' میں انٹیریئر آرکیٹیکچر، تجارتی میلوں اور عارضی نمائشوں کے زمرے میں گولڈ ایوارڈ ملنے پر ٹیم کو مبارک باد دی اور ان کے لیے مزید کامیابی اور بہترین کارکردگی کی خواہش ظاہر کی۔
وفد نے عالمی نمائش میں متحدہ عرب امارات کی نمائندگی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پویلین نے ملک کی اقدار، بھرپور ثقافتی ورثے اور تخلیقی صلاحیت، جدت اور مستقبل سازی کے عالمی مرکز کی حیثیت مضبوط بنانے کے عزائم کو اجاگر کرنے کے لیے اہم پلیٹ فارم کا کردار ادا کیا۔
قومی منصوبوں کے لیے صدارتی دیوان کی نائب چیئرپرسن عزت مآب شیخہ مریم بنت محمد بن زاید النہیان کی نگرانی میں تیار کیے گئے اماراتی پویلین نے ترقی کو ایک مسلسل انسانی سفر کے طور پر پیش کیا، جو ثقافتی ورثے اور علم کو سائنسی دریافتوں اور مستقبل کے عزائم سے جوڑتا ہے۔
'ارتھ ٹو ایتھر' کے عنوان کے تحت پویلین کا تصور کھجور کے درخت سے متاثر تھا۔ اس میں کھجور کے پتوں سے بنے روایتی عریش گھر کو جدید تعمیراتی انداز میں پیش کیا گیا، جس میں روایتی اماراتی طرزِ تعمیر کے اصولوں کی بنیاد پر ملک کی گہری ثقافتی جڑوں کو مستقبل کے عزائم سے ہم آہنگ کیا گیا۔
ملاقات میں نائب صدر، نائب وزیراعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان، ولی عہد ابوظہبی عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم و وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان، خصوصی امور کے لیے صدارتی دیوان کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، وزیر رواداری و بقائے باہمی شیخ نہیان بن مبارک النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان کے علاوہ متعدد شیوخ، حکام، شہریوں اور مہمانوں نے شرکت کی۔