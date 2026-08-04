ابوظہبی، 4 اگست 2026 (وام)۔۔ وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری عمر عبید الحصان الشامسی کو متحدہ عرب امارات میں مملکت ڈنمارک کے سفیر سورین جیکبسن نے اپنی اسناد سفارت کی نقل پیش کی۔
عمر عبید الحصان الشامسی نے ڈنمارک کے سفیر کے لیے سفارتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کامیابی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے دونوں ممالک اور ان کی عوام کی مشترکہ ترقی و خوشحالی کے لیے مملکت ڈنمارک کے ساتھ مضبوط اور ممتاز تعلقات کو مزید مستحکم کرنے اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔
سفیر سورین جیکبسن نے متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی دانشمند قیادت میں ملک کے نمایاں علاقائی اور بین الاقوامی مقام کو سراہا۔ انہوں نے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط اور ترقی دینے کے عزم کا اظہار کیا۔