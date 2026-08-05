نیویارک، 5 اگست 2026 (وام)۔۔ عالمی منڈی میں منگل کو سونے کی قیمت ایک فیصد بڑھ گئی۔ تیل کی قیمتوں میں کمی سے مہنگائی کے خدشات اور امریکی شرح سود میں مزید اضافے کی توقعات کم ہونے سے سونے کو تقویت ملی۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت ایک فیصد اضافے سے 4,092.43 ڈالر فی اونس ہوگئی، جبکہ سونے کے امریکی مستقبل کے سودے 1.5 فیصد بڑھ کر 4,149.50 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 2.8 فیصد اضافے سے 59.82 ڈالر فی اونس ہوگئی۔ پلاٹینم 7.1 فیصد بڑھ کر 1,745.42 ڈالر جبکہ پیلیڈیم بھی 7.1 فیصد اضافے سے 1,355.13 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔