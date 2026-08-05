سنگاپور، 5 اگست 2026 (وام)۔۔ عالمی منڈی میں گزشتہ دو کاروباری سیشنز کی شدید مندی کے بعد بدھ کو بھی تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری رہا۔
عالمی معیاری وقت کے مطابق صبح 3 بج کر 30 منٹ تک برینٹ خام تیل کے مستقبل کے سودے 92 سینٹ یا تقریباً 1.2 فیصد کمی سے 78.44 ڈالر فی بیرل ہوگئے۔ رواں ہفتے اب تک برینٹ کی قیمت میں 12 فیصد سے زیادہ کمی آچکی ہے۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کے مستقبل کے سودے 1.07 ڈالر یا 1.4 فیصد گر کر 74.70 ڈالر فی بیرل پر آگئے۔ رواں ہفتے اس کی قیمت بھی 11 فیصد سے زیادہ کم ہوچکی ہے۔