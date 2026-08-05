عالمی دارالحکومتوں، 5 اگست 2026 (وام)۔۔ عالمی منڈی میں بدھ کو سونے کی قیمت میں مسلسل تیسرے کاروباری سیشن اضافہ ہوا۔ کمزور ڈالر اور تیل کی قیمتوں میں کمی سے سونے کو تقویت ملی، جبکہ سرمایہ کار شرح سود کے مستقبل کے رجحان کا اندازہ لگانے کے لیے امریکی روزگار کے اعدادوشمار کے منتظر ہیں۔
عالمی معیاری وقت کے مطابق صبح 2 بج کر 53 منٹ تک اسپاٹ گولڈ کی قیمت 1.3 فیصد اضافے سے 4,127.04 ڈالر فی اونس ہوگئی، جبکہ سونے کے امریکی مستقبل کے سودے 0.8 فیصد بڑھ کر 4,184.40 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 1.9 فیصد اضافے سے 60.64 ڈالر فی اونس ہوگئی۔ پلاٹینم 1.4 فیصد بڑھ کر 1,758.35 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا، جو جون کے وسط کے بعد اس کی بلند ترین سطح ہے۔
پیلیڈیم کی قیمت مسلسل دوسرے سیشن بڑھتے ہوئے 0.9 فیصد اضافے سے 1,365.62 ڈالر فی اونس ہوگئی۔