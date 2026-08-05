ابوظہبی، 5 اگست 2026 (وام)۔۔ قصر الوطن کو ٹرپ ڈاٹ کام کی جانب سے جاری ’’ٹرپ بیسٹ 2026‘‘ کی دنیا کے 100 بہترین سیاحتی مقامات اور تجربات اور ایشیا کے 100 بہترین سیاحتی مقامات اور تجربات کی فہرستوں میں شامل کیا گیا ہے۔
زائرین کے جائزوں اور کارکردگی کے اشاریوں کی بنیاد پر مرتب کی گئی یہ درجہ بندی متحدہ عرب امارات کے نمایاں ثقافتی اور تاریخی مقامات میں قصر الوطن کی حیثیت کو اجاگر کرتی ہے۔
قصر الوطن کے اہم مقامات میں روایتی عرب طرزِ تعمیر کا حامل 'گریٹ ہال' شامل ہے، جس کا مرکزی گنبد دنیا کے سب سے بڑے گنبدوں میں شمار ہوتا ہے۔ 'تعاون کا جذبہ' ہال میں وفاقی سپریم کونسل، عرب لیگ اور خلیج تعاون کونسل کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ اس ہال میں ساڑھے 3 لاکھ کرسٹل کے ٹکڑوں سے تیار کردہ خوبصورت فانوس بھی نصب ہے۔
زائرین 'صدارتی تحائف' کی نمائش بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں سرکاری دوروں کے دوران غیر ملکی وفود کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی قیادت کو پیش کیے گئے تحائف رکھے گئے ہیں۔
'صدارتی ضیافت' ہال اماراتی مہمان نوازی کے اصولوں اور روایات کو اجاگر کرتا ہے، جہاں ایک لاکھ سے زیادہ نفیس ظروف کا مجموعہ نمائش کے لیے پیش کیا گیا ہے۔
قصر الوطن لائبریری میں خطے کے ادبی اور علمی ورثے کو محفوظ کرنے والی 50 ہزار سے زیادہ تصانیف موجود ہیں، جبکہ ’’سنہری روشنائی‘‘ نمائش میں عربی اور اسلامی تاریخ کے نادر مخطوطات رکھے گئے ہیں۔
قصر الوطن میں ہر پیر، بدھ اور جمعہ کو دوپہر 2:30 بجے فوجی موسیقی کا مظاہرہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ روزانہ شام 7:30 بجے روشنی اور آواز پر مبنی ’’پیلس اِن موشن‘‘ شو منعقد ہوتا ہے، جو متحدہ عرب امارات کے ماضی، حال اور مستقبل کو اجاگر کرتا ہے۔
یہ متنوع تجربات قصر الوطن کی ایک نمایاں ثقافتی مقام کی حیثیت کو مزید مضبوط کرتے ہیں، جہاں زائرین علم، ثقافت، فن اور تفریح کے امتزاج سے متحدہ عرب امارات کی تاریخ، ورثے اور اقدار سے آگاہ ہوسکتے ہیں۔