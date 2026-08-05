ابوظہبی، 5 اگست 2026 (وام)۔۔ وفاقی ٹیکس اتھارٹی نے کہا ہے کہ سیاحوں کے لیے ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی واپسی کے ڈیجیٹل نظام میں متحدہ عرب امارات بھر میں مسلسل توسیع ہورہی ہے اور اس نے 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران مضبوط عملی نتائج حاصل کیے۔
جون 2026 کے اختتام تک اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ اور نظام سے الیکٹرانک طور پر منسلک خوردہ فروخت کے مراکز کی تعداد 5.9 فیصد بڑھ کر تقریباً 19,340 ہوگئی، جو 2025 کی پہلی ششماہی کے اختتام پر 18,260 تھی۔
رواں سال کے پہلے 6 ماہ میں 449 نئے مراکز کو نظام سے منسلک کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال کی اسی مدت میں 697 مراکز شامل کیے گئے تھے۔ گزشتہ ڈھائی برس کے دوران نظام سے منسلک کیے گئے مراکز کی مجموعی تعداد 2,983 تک پہنچ گئی۔
سیاحوں کے وی اے ٹی ریفنڈ کے لیے سیلف سروس کیوسکس کی تعداد پہلی ششماہی کے اختتام تک بڑھ کر 100 ہوگئی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت میں 93 تھی۔ جون 2025 سے جون 2026 کے درمیان 7 نئے کیوسکس کے اضافے سے ان کی تعداد میں سالانہ بنیاد پر 7.5 فیصد اضافہ ہوا۔
گزشتہ ڈھائی برس کے دوران مجموعی طور پر 23 نئے کیوسکس نصب کیے گئے۔ یہ کیوسکس مختلف شاپنگ مالز، ہوٹلوں اور متحدہ عرب امارات سے روانہ ہونے والے سیاحوں کے لیے مقررہ مقامات پر دستیاب ہیں۔
وفاقی ٹیکس اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل عبدالعزیز محمد الملا نے کہا کہ اتھارٹی سیاحوں کے ڈیجیٹل وی اے ٹی ریفنڈ نظام سمیت اپنے تمام نظاموں اور خدمات کو مسلسل ترقی دے رہی ہے۔ خوردہ فروشوں کی رجسٹریشن مزید آسان بنانے کے لیے نئی سہولیات متعارف کرائی جارہی ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مکمل طور پر ڈیجیٹل طریقہ کار پر کام کرنے والا یہ نظام اپنی نوعیت کے جدید ترین عالمی نظاموں میں شمار ہوتا ہے۔ مسلسل بہتری سے اس کی کارکردگی مزید مضبوط ہوئی ہے اور سیاح چند منٹ میں کارروائی مکمل کرکے ڈیجیٹل انوائس حاصل اور ملک سے روانگی سے قبل اسے براہِ راست نظام کے ذریعے جمع کراسکتے ہیں۔
سیاح نظام میں شامل تمام روانگی کے مقامات کے علاوہ متعدد ہوٹلوں اور شاپنگ مالز میں موجود سیلف سروس کیوسکس کے ذریعے بھی وی اے ٹی ریفنڈ کی کارروائی تیزی اور آسانی سے مکمل کرسکتے ہیں۔
عبدالعزیز الملا نے کہا کہ اتھارٹی ڈیجیٹل تبدیلی کا دائرہ وسیع کرنے اور حکومتی ہدایات کے مطابق ٹیکس خدمات فراہم کرنے کے لیے جامع منصوبوں پر عمل کررہی ہے۔ ان اقدامات کا مقصد خدمات کی کارکردگی اور معیار بہتر بنانا، کاروبار دوست ماحول کو فروغ دینا اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ حکومتی خدمات کا نمایاں نمونہ قائم کرنا ہے۔
اتھارٹی کے مطابق رواں سال سیاحوں کے ٹیکس ریفنڈ کی سہولت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والوں میں بھارت، روس، ترکیہ، چین اور امریکا کے شہری شامل ہیں۔
وفاقی ٹیکس اتھارٹی نے کہا کہ صارفین کے تجربے اور خدمات کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے حالیہ مہینوں میں سیاحوں کے وی اے ٹی ریفنڈ نظام میں متعدد نئی سہولیات شامل کی گئی ہیں۔
ای کامرس پلیٹ فارم ’’نون‘‘ کو بھی نظام میں شامل کیا گیا ہے، جس سے سیاح متحدہ عرب امارات میں قیام کے دوران آن لائن خریدی گئی اہل مصنوعات پر وی اے ٹی ریفنڈ حاصل کرسکتے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا دنیا کا پہلا اقدام ہے۔
یہ منصوبہ اتھارٹی کے منظور شدہ نظام آپریٹر ’’پلانیٹ‘‘ کے تعاون سے نافذ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد اتھارٹی کے ساتھ رجسٹرڈ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور آن لائن خوردہ فروشوں کی تعداد بڑھانے کے ساتھ اس سہولت سے مستفید ہونے والے صارفین کا دائرہ وسیع کرنا ہے۔
اتھارٹی نے بتایا کہ رواں سال پلانیٹ کی اسمارٹ ایپلی کیشن کا بہتر ورژن بھی متعارف کرایا گیا۔ مزید 11 زبانیں شامل کیے جانے کے بعد ایپلی کیشن اب انگریزی سمیت 12 زبانوں میں دستیاب ہے، جس سے مختلف ممالک سے آنے والے سیاحوں کے لیے اس سہولت تک رسائی مزید آسان ہوگئی ہے۔
ایپلی کیشن میں متحدہ عرب امارات کے درہم کا سرکاری نشان بھی شامل کردیا گیا ہے۔