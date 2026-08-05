ابوظہبی، 5 اگست 2026 (وام)۔۔ وزیر مملکت شیخ شخبوط بن نہیان النہیان نے ابوظہبی میں وزارت خارجہ کے صدر دفتر میں مالی اور ساحل کے لیے افریقی یونین کمیشن کے اعلیٰ نمائندے ڈاکٹر مامادو تنگارا کا استقبال کیا۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے ساحل کے خطے میں امن، استحکام اور پائیدار ترقی کی کوششوں میں معاونت کے لیے متحدہ عرب امارات اور افریقی یونین کے درمیان تعاون مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے خطے کی تازہ صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور کا بھی جائزہ لیا۔
شیخ شخبوط بن نہیان نے سلامتی اور استحکام مضبوط بنانے کے لیے افریقی کوششوں کی حمایت کے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مؤقف افریقی عوام کی ترقی اور خوشحالی کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ممالک اور علاقائی اداروں کے ساتھ شراکت داری اور تعاون کو فروغ دینے کی اماراتی پالیسی سے ہم آہنگ ہے۔
انہوں نے مکالمے اور علاقائی تعاون کے فروغ میں افریقی یونین کے کردار کو سراہتے ہوئے ساحل خطے کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کی افریقی کوششوں کی حمایت کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔
ڈاکٹر مامادو تنگارا نے افریقہ میں ترقی اور استحکام کے فروغ میں متحدہ عرب امارات کے کردار اور افریقی یونین کے ساتھ اس کی شراکت داری کو سراہا۔ انہوں نے ساحل خطے میں سلامتی اور پائیدار ترقی کو مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ ترجیحات کے شعبوں میں تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔