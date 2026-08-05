ابوظہبی، 5 اگست 2026 (وام)۔۔متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور کینیڈا کے وزیراعظم مارک کارنی نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دوطرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اقتصادی، سرمایہ کاری، توانائی، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت سمیت ترقی کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کی تکمیل کرنے والے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔
صدر امارات اور کینیڈا کے وزیراعظم نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے کے لیے مذاکرات کی ریکارڈ مدت میں کامیاب تکمیل کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور اقتصادی و سرمایہ کاری تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور بالخصوص مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے خطے کے تمام عوام کے مفاد میں سلامتی، استحکام اور امن کے فروغ کی کوششوں کا جائزہ لیا۔