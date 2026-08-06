دبئی، 6 اگست 2026 (وام)۔۔ متحدہ عرب امارات چیمبرز کے سیکرٹری جنرل حمید بن سالم نے ملک میں زمبابوے کے سفیر آئزک انانیاس مویو سے دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون اور نجی شعبوں کی شراکت داری مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات دبئی میں فیڈریشن کے صدر دفتر میں ہوئی، جس میں زمبابوے کے سفیر کے ہمراہ ایک وفد نے بھی شرکت کی۔
حمید بن سالم نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور زمبابوے کے درمیان باہمی دلچسپی کے متعدد شعبوں میں ممتاز تعلقات قائم ہیں۔ انہوں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ اور دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کے درمیان شراکت داریوں کو وسعت دینے کے لیے زمبابوے کے سفارت خانے اور متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
سفیر آئزک انانیاس مویو نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے لیے زمبابوے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے ملک کے مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے امید افزا مواقع کو اجاگر کیا۔
انہوں نے دونوں کاروباری برادریوں کے درمیان تعاون بڑھانے اور مشترکہ مفادات کے لیے تجارت و سرمایہ کاری کے مواقع وسیع کرنے والے اقدامات کی حمایت کی خواہش بھی ظاہر کی۔