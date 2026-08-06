عالمی دارالحکومتوں، 6 اگست 2026 (وام)۔۔ عالمی منڈی میں جمعرات کو سونے کی قیمت مسلسل چوتھے کاروباری سیشن بڑھتے ہوئے سات ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکی ڈالر کی قیمت اور امریکی ٹریژری بانڈز کے منافع میں کمی سے سونے کو تقویت ملی۔
اشاعت کے وقت اسپاٹ گولڈ کی قیمت 4,289 ڈالر فی اونس تھی، جو 18 جون کے بعد بلند ترین سطح ہے، جبکہ سونے کے امریکی مستقبل کے سودے 4,345.50 ڈالر فی اونس پر رہے۔
امریکی حکومت کے 10 سالہ معیاری ٹریژری بانڈز کا منافع کم ہوا، جبکہ ڈالر دباؤ کا شکار رہا، جس سے دیگر کرنسیوں کے حامل خریداروں کے لیے سونے کی کشش میں اضافہ ہوا۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں چاندی کی قیمت 62.34 ڈالر، پلاٹینم 1,750.15 ڈالر اور پیلیڈیم 1,377 ڈالر فی اونس رہی۔