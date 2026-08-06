عجمان، 6 اگست 2026 (وام)۔۔ عجمان میں جولائی کے دوران ریئل اسٹیٹ کے مجموعی طور پر 1,517 لین دین ریکارڈ کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت 1.65 ارب درہم رہی۔
محکمہ اراضی و ریئل اسٹیٹ ریگولیشن عجمان کے شعبہ ریئل اسٹیٹ رجسٹریشن کے ڈائریکٹر احمد خلفان الشامسی نے بتایا کہ 1,296 خرید و فروخت کے سودوں کا مجموعی حجم 1.08 ارب درہم رہا۔
انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں رہن کے 138 سودے ریکارڈ کیے گئے، جن کی مجموعی مالیت 341 ملین درہم تھی۔ الجرف صنعتی 1 میں 20.9 ملین درہم کا سب سے بڑا انفرادی رہن کا سودا ہوا۔
احمد خلفان الشامسی نے کہا کہ اعدادوشمار عجمان کے ریئل اسٹیٹ شعبے کے بڑھتے ہوئے رجحان کی عکاسی کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے متنوع مواقع اور مختلف اقسام کی جائیدادوں کی بڑھتی ہوئی براہِ راست مانگ کے باعث مارکیٹ میں مثبت رفتار برقرار رہی اور متعدد منصوبوں میں نمایاں سرگرمی دیکھی گئی۔
بڑے منصوبوں میں خرید و فروخت کے لحاظ سے عجمان اپ ٹاؤن پہلے نمبر پر رہا، جس کے بعد عجمان ون اور امارات سٹی کا نمبر آیا۔
علاقوں میں الحلیو 2 میں سب سے زیادہ لین دین ہوا، جس کے بعد الحلیو 1 اور منامہ 14 رہے۔ الجرف صنعتی 1 میں 22.5 ملین درہم کا سب سے بڑا انفرادی فروخت کا سودا ریکارڈ کیا گیا۔