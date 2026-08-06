ابوظہبی، 6 اگست 2026 (وام)۔۔ متحدہ عرب امارات، ریاست قطر، مملکت ہاشمی اردن، جمہوریہ انڈونیشیا، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوریہ ترکیہ، مملکت سعودی عرب اور عرب جمہوریہ مصر کے وزرائے خارجہ نے غزہ کی پٹی میں جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزرائے خارجہ نے بالخصوص صحت کی سہولیات اور طبی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے، شہری تنصیبات پر حملوں اور خواتین و بچوں سمیت شہریوں کی مسلسل ہلاکتوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں بین الاقوامی قانون اور انسانی ہمدردی سے متعلق بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔
وزرا نے کہا کہ ان خلاف ورزیوں کا جاری رہنا بین الاقوامی قانون اور غزہ تنازع کے خاتمے کے جامع منصوبے کے تحت اسرائیل کی ذمہ داریوں کی واضح خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدامات منصوبے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد کے لیے جاری بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد مزید تشویش ناک ہے کہ فلسطینی دھڑوں نے ہتھیاروں کو محدود کرنے سے متعلق دفعات سمیت روڈ میپ سے اتفاق کرلیا ہے۔ اسرائیلی خلاف ورزیوں سے سیاسی عمل پٹری سے اترنے، کشیدگی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہونے اور غزہ میں انسانی المیہ مزید سنگین ہونے کا خطرہ ہے۔
وزرائے خارجہ نے زور دیا کہ شہریوں اور طبی مراکز کا تحفظ، صحت اور انسانی ہمدردی کے شعبوں میں کام کرنے والے اہلکاروں کی سلامتی اور غزہ کی پوری پٹی میں انسانی ہمدردی کی امداد، طبی سامان اور امدادی اشیا کی فوری، محفوظ اور بلا رکاوٹ فراہمی قانونی ذمہ داریاں ہیں، جن پر کسی بھی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جاسکتا۔
وزرا نے کہا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو مقبوضہ مغربی کنارے میں آبادکاروں کے حملوں، غیر قانونی یہودی بستیوں کی توسیع اور مقبوضہ بیت المقدس کی موجودہ حیثیت تبدیل کرنے کے یکطرفہ اقدامات سے الگ کرکے نہیں دیکھا جاسکتا۔
انہوں نے کہا کہ یہ تمام اقدامات مل کر طاقت کے زور پر زمینی حقائق مسلط کرنے کی منظم پالیسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس پالیسی سے دو ریاستی حل کی بنیادوں کو نقصان پہنچ رہا ہے اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کو نظر انداز کیا جارہا ہے، جو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
وزرائے خارجہ نے عالمی برادری، بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرنے کا مطالبہ دہرایا۔ انہوں نے اسرائیل کو بین الاقوامی قانون، انسانی ہمدردی سے متعلق بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا پابند بنانے کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات پر زور دیا۔
وزرا نے سنگین خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات شہریوں کے تحفظ، معاہدے پر مکمل عمل درآمد کے امکانات برقرار رکھنے اور مستقل جنگ بندی کے حصول میں معاون ہوں گے۔
انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کو ضم کرنے، ان پر اسرائیلی خودمختاری مسلط کرنے یا برادر فلسطینی عوام کو جبری بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو واضح طور پر مسترد کردیا۔
وزرائے خارجہ نے کہا کہ منصفانہ اور جامع امن کا واحد راستہ ایک سنجیدہ سیاسی عمل کا آغاز ہے، جو دو ریاستی حل پر عمل درآمد اور 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر مشرقی بیت المقدس کو دارالحکومت بناتے ہوئے ایک آزاد اور خودمختار فلسطینی ریاست کے قیام کی جانب لے جائے۔