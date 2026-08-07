عالمی دارالحکومتوں، 7 اگست 2026 (وام)۔۔ عالمی منڈی میں جمعہ کو سونے کی قیمت میں اضافہ ہوا اور یہ جنوری کے بعد سب سے زیادہ ہفتہ وار اضافے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ تیل کی کم قیمتوں سے سونے کو تقویت ملی، جبکہ سرمایہ کار شرح سود کے مستقبل کے رجحان کا اندازہ لگانے کے لیے امریکا میں غیر زرعی شعبوں کے روزگار سے متعلق اہم اعدادوشمار کے منتظر ہیں۔
عالمی معیاری وقت کے مطابق صبح 4 بج کر 21 منٹ تک اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.6 فیصد اضافے سے 4,262.39 ڈالر فی اونس ہوگئی۔ جمعرات کو سونا سات ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچا تھا، جبکہ رواں ہفتے اب تک اس کی قیمت میں 5 فیصد سے زیادہ اضافہ ہوچکا ہے۔
سونے کے امریکی مستقبل کے سودے 0.5 فیصد بڑھ کر 4,321.50 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 1.3 فیصد اضافے سے 62.27 ڈالر اور پلاٹینم 0.5 فیصد بڑھ کر 1,737.25 ڈالر فی اونس ہوگیا، جبکہ پیلیڈیم 0.2 فیصد کمی سے 1,368.37 ڈالر فی اونس پر آگیا۔ تینوں دھاتیں ہفتہ وار اضافے کی جانب گامزن ہیں۔