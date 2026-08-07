عجمان، 7 اگست 2026 (وام)۔۔ ولی عہد عجمان اور عجمان ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی نے دیوان حاکم میں اپنے دفتر میں متحدہ عرب امارات میں جمہوریہ لبنان کے سفیر طارق منیمنہ کا استقبال کیا۔
عزت مآب شیخ عمار بن حمید نے لبنانی سفیر کا خیرمقدم کیا اور ان کے لیے سفارتی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کامیابی کی خواہش ظاہر کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے متحدہ عرب امارات اور لبنان کے درمیان برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور مشترکہ مفادات کے حصول اور دونوں ممالک کے عوام کے فائدے کے لیے تعاون مضبوط بنانے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔
لبنانی سفیر نے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر عزت مآب شیخ عمار بن حمید کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے امارت عجمان کی ترقی اور مختلف شعبوں میں کاروباری کامیابی کے امید افزا مواقع کو بھی سراہا۔
ملاقات میں محکمہ سیاحت، ثقافت اور میڈیا عجمان کے چیئرمین شیخ عبدالعزیز بن حمید النعیمی اور شیخ محمد بن عمار بن حمید النعیمی نے شرکت کی۔