ایئر عربیہ 17 دسمبر سے شارجہ اور کاتوویتسے کے درمیان ہفتہ وار چار براہ راست پروازیں شروع کرے گی

شارجہ، 22 اگست 2026 (وام) -- مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی پہلی اور سب سے بڑی کم لاگت ایئرلائن ایئر عربیہ نے شارجہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور پولینڈ کے کاتوویتسے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان ہفتے میں چار براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نئی سروس کا آغاز 17 دسمبر 2026 سے ہوگا۔
یہ پروازیں ایئربس اے 320 نیو طیارے کے ذریعے چلائی جائیں گی۔ کراکوف اور وارسا شوپن کے بعد کاتوویتسے، شارجہ سے پولینڈ میں ایئر عربیہ کی تیسری منزل بن جائے گی۔
نئی سروس متحدہ عرب امارات اور جنوبی پولینڈ کے درمیان مسافروں کو آسان اور کم لاگت سفری سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ایئر عربیہ کے بڑھتے ہوئے یورپی نیٹ ورک کو مزید وسعت دے گی۔
اس موقع پر ایئر عربیہ گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عادل العلی نے کہا کہ شارجہ سے کاتوویتسے کو ایئرلائن کے نیٹ ورک میں شامل کرنے پر خوشی ہے۔ ہفتے میں چار پروازوں پر مشتمل یہ نئی سروس مسافروں کو مزید سفری انتخاب فراہم کرے گی اور متحدہ عرب امارات اور پولینڈ کے درمیان سیاحت، کاروبار اور اقتصادی تعلقات کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔
انہوں نے کہا کہ ایئر عربیہ اپنے یورپی نیٹ ورک کو وسعت دیتے ہوئے مسافروں کی بدلتی سفری ضروریات پوری کرنے اور پورے نیٹ ورک میں قابل اعتماد اور مناسب لاگت کی فضائی خدمات فراہم کرنے پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہے۔
کاتوویتسے ایئرپورٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر آرتور توماشک نے شارجہ اور کاتوویتسے کے درمیان پروازیں شروع کرنے کے ایئر عربیہ کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ نئی سروس کاتوویتسے ایئرپورٹ کے فضائی رابطوں کو نمایاں طور پر مضبوط کرے گی اور دونوں سمتوں میں مسافروں کی اچھی آمدورفت متوقع ہے۔
انہوں نے کہا کہ جنوبی پولینڈ کے رہائشیوں کو ایئر عربیہ کے وسیع نیٹ ورک تک بہتر رسائی حاصل ہوگی، جبکہ شارجہ ایئرپورٹ کے ذریعے ایشیا کے متعدد مقامات کے لیے تیز اور آسان رابطہ پروازوں کی سہولت بھی میسر آئے گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ نئی فضائی سروس متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کے لیے کاروباری اور سیاحتی مقاصد سے پولینڈ کا سفر بھی آسان بنائے گی۔