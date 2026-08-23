متحدہ عرب امارات کے 800 ٹن امدادی سامان پر مشتمل پانچ قافلے غزہ پہنچ گئے

ابوظہبی، 23 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کی امداد سے لدے پانچ قافلے رواں ہفتے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے۔ آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت بھیجے گئے ان قافلوں میں 75 ٹرکوں کے ذریعے 800 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا، جس کا مقصد موجودہ مشکل حالات میں فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ہے۔
امدادی سامان میں پناہ گاہوں کے لیے ضروری اشیا، خوراک اور طبی امداد شامل ہے، جو غزہ میں بنیادی ضروریات پوری کرنے اور انسانی ہمدردی کی امدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے میں معاون ہوگی۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' کی ٹیم مصر کے شہر العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی امدادی لاجسٹکس مرکز کے ذریعے امدادی قافلوں کی تیاری کا عمل مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ مرکز میں امدادی سامان وصول کرنے، اس کی درجہ بندی، تیاری اور روانگی کا مربوط نظام قائم ہے، جس کے ذریعے غزہ میں امداد کی مسلسل فراہمی اور ضرورت مندوں تک اس کی رسائی یقینی بنائی جا رہی ہے۔
یہ قافلے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے اور ان کی فوری انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل امدادی کوششوں کا حصہ ہیں۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' فلسطینی عوام کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی ہمدردی اور امدادی کوششوں کا عکاس ہے، جو یکجہتی اور انسانی ذمہ داری سے متعلق ملک کی دیرینہ اقدار کی ترجمانی کرتا ہے۔