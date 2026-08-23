فارمولا 1 ابوظہبی گراں پری 3 سے 6 دسمبر تک یاس مرینا سرکٹ میں ہوگی

ابوظہبی، 23 اگست 2026 (وام) -- فارمولا 1 اتحاد ایئرویز ابوظہبی گراں پری 3 سے 6 دسمبر تک یاس مرینا سرکٹ میں منعقد ہوگی، جو 2026 فارمولا 1 ورلڈ چیمپئن شپ سیزن کی آخری ریس ہوگی۔
فارمولا 1 کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر اسٹیفانو ڈومینیکالی نے کہا کہ ابوظہبی میں سیزن کی اختتامی ریس کی تیاریاں طے شدہ منصوبے کے مطابق جاری ہیں اور چیمپئن شپ اپنے مقررہ کیلنڈر کے مطابق آگے بڑھ رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ابوظہبی سیزن کے اختتام کی میزبانی کے لیے بھرپور تیاری کر رہا ہے، جبکہ ریس کے ساتھ شائقین کے لیے مختلف تقریبات اور تفریحی سرگرمیوں کا جامع پروگرام بھی ترتیب دیا گیا ہے۔
محکمہ ثقافت و سیاحت ابوظہبی کے انڈر سیکریٹری سعود عبدالعزیز الحوسنی نے کہا کہ 2009 سے فارمولا 1 کی میزبانی عالمی کھیلوں کے اہم مقابلوں کے انعقاد میں ابوظہبی کی صلاحیت اور بین الاقوامی سطح پر شہر کے نمایاں مقام کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اتحاد ایئرویز ابوظہبی گراں پری دنیا بھر سے سیاحوں کو متوجہ کرنے کے ساتھ ابوظہبی کی عالمی سیاحتی مقام کی حیثیت کو مزید مستحکم کرتی ہے اور سیاحت، مہمان نوازی اور تقریبات کے شعبوں کی ترقی میں معاون ہے۔
ایتھارا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سیف راشد النعیمی نے کہا کہ ریس کی تیاریاں تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور شائقین، ٹیموں اور ڈرائیورز کو بہترین تجربہ فراہم کرنے کے لیے فارمولا 1 اور ابوظہبی کے مختلف شراکت داروں کے ساتھ قریبی تعاون جاری ہے۔
ابوظہبی گراں پری میں یاس مرینا سرکٹ پر فارمولا 1 مقابلوں کے ساتھ یاس آئی لینڈ میں تفریحی تقریبات، کنسرٹس اور مہمان نوازی کے مختلف پروگرام بھی منعقد ہوں گے، جس کے باعث یہ فارمولا 1 کیلنڈر کی نمایاں اختتامی ریسوں میں شمار ہوتی ہے۔
ابوظہبی دنیا بھر سے فارمولا 1 شائقین کے استقبال کے لیے تیار ہے، جہاں سیزن کی اختتامی ریس کھیل، تفریح اور سیاحت کو یکجا کرتے ہوئے عالمی معیار کا جامع تجربہ پیش کرے گی۔