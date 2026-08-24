عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں تقریباً ایک فیصد کمی

لندن، 24 اگست 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً ایک فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، جہاں بین الاقوامی بینچ مارک خام تیل کے فیوچر دباؤ کا شکار رہے۔
عالمی وقت کے مطابق 23:08 بجے برینٹ خام تیل کے فیوچر 94 سینٹ یا ایک فیصد کمی کے ساتھ 93.45 ڈالر فی بیرل پر آگئے۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ ڈبلیو ٹی آئی خام تیل کے فیوچر بھی 92 سینٹ یا 1.06 فیصد کمی کے ساتھ 86.14 ڈالر فی بیرل پر رہے۔
تیل کی قیمتوں میں یہ کمی توانائی کی حالیہ رپورٹس کے بعد مارکیٹ میں ہونے والی ردوبدل کے باعث سامنے آئی، جن میں خام تیل کے بلند ذخائر اور طلب کے حوالے سے ملے جلے اندازوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔
اس سے قبل مشرق وسطیٰ میں تیل کی رسد سے متعلق مسلسل خدشات کے باعث خام تیل کے بینچ مارک کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا، تاہم تازہ صورتحال نے قیمتوں پر موجود دباؤ کو عارضی طور پر کم کیا ہے۔