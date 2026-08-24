عالمی دارالحکومت، 24 اگست 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو سونے کی قیمت تین ماہ سے زائد کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، جبکہ اسپاٹ گولڈ میں 0.5 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
عالمی وقت کے مطابق 01:55 بجے اسپاٹ گولڈ 0.5 فیصد اضافے کے ساتھ 4,627.42 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران اس کی قیمت 15 مئی کے بعد بلند ترین سطح تک بھی پہنچی۔
امریکی سونے کے فیوچر 0.1 فیصد اضافے کے ساتھ 4,683.80 ڈالر فی اونس ہوگئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.3 فیصد کمی کے ساتھ 68.76 ڈالر فی اونس پر آگئی۔ پلاٹینم 0.5 فیصد کمی سے 1,868.03 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 0.3 فیصد کمی کے ساتھ 1,345.87 ڈالر فی اونس پر آگیا۔