متحدہ عرب امارات کی دمشق کے دیہی علاقوں میں اندرونی سیکورٹی فورسز کی بس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 24 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے شام کے دارالحکومت دمشق کے دیہی علاقوں میں اندرونی سیکورٹی فورسز کی ایک بس کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد بم حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہوئے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس مجرمانہ کارروائی کی سخت مذمت کرتے ہوئے سکیورٹی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جانے والی ہر قسم کی تشدد اور دہشت گردی کی کارروائیوں کو مستقل طور پر مسترد کرنے کے امارات کے مؤقف کا اعادہ کیا ہے۔
وزارت نے اس گھناؤنے حملے پر شامی عرب جمہوریہ اور اس کی عوام کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی یکجہتی کا اظہار کیا اور تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔