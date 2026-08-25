عبداللہ بن زاید، پیرو کے وزیر خارجہ کا دوطرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 25 اگست 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے جمہوریہ پیرو کے وزیر خارجہ کارلوس ایسپا سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی مفادات کے حصول اور دونوں ممالک اور ان کی عوام کی ترقی و خوشحالی میں معاون تعاون کے امکانات کا بھی جائزہ لیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے کارلوس ایسپا کو پیرو کا وزیر خارجہ مقرر ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ ان کے ساتھ مل کر امارات اور پیرو کے درمیان تعاون کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کام کریں گے۔
گفتگو کے دوران دونوں وزرا نے متحدہ عرب امارات اور پیرو کے مسلسل فروغ پاتے تعلقات کا بھی جائزہ لیا، جو 1986 میں سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد رواں سال اپنی 40ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔