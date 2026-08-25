اماراتی فلوٹنگ اسپتال نے اسٹیپ آف ہوپ پروگرام کے تحت 64 فلسطینیوں کو مصنوعی اعضا لگائے

العریش، 25 اگست 2026 (وام) -- مصر کے شہر العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے فلوٹنگ اسپتال نے 'اسٹیپ آف ہوپ' پروگرام کے آغاز سے اب تک اعضا سے محروم 64 فلسطینیوں کو کامیابی سے مصنوعی اعضا لگائے ہیں۔ یہ پروگرام آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت جاری ہے اور فلسطینی عوام کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہے۔
'اسٹیپ آف ہوپ' پروگرام کا مقصد اعضا سے محروم افراد کو جامع طبی اور بحالی خدمات فراہم کرکے انہیں دوبارہ معمول کی زندگی کی جانب لوٹنے میں مدد دینا ہے۔ پروگرام کے تحت مریضوں کا طبی معائنہ، مصنوعی اعضا کی تیاری اور تنصیب، فزیوتھراپی، جسمانی بحالی کے سیشنز اور مسلسل طبی نگرانی فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ مصنوعی اعضا کے استعمال سے ہم آہنگ ہو سکیں، نقل و حرکت بحال کر سکیں اور اپنی روزمرہ سرگرمیاں دوبارہ انجام دے سکیں۔
پروگرام کے تحت مستفید ہونے والے افراد کے علاج اور بحالی کا عمل جاری ہے۔ ماہر طبی ٹیم ہر مریض کی صحت کی حالت اور ضروریات کے مطابق انفرادی علاج کا منصوبہ تیار کرکے فزیوتھراپی اور بحالی کے سیشنز فراہم کر رہی ہے، جس کا مقصد علاج کے بہتر نتائج حاصل کرنا اور صحت یابی کے عمل کو تیز کرنا ہے۔
'اسٹیپ آف ہوپ' پروگرام کو متحدہ عرب امارات کی چھ انسانی ہمدردی کی تنظیموں اور اداروں کی معاونت حاصل ہے، جن میں انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن، شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل، دی بگ ہارٹ فاؤنڈیشن، دارالبر سوسائٹی، زاید اتھارٹی برائے اصحاب الہمم اور اتھارٹی آف سوشل کنٹری بیوشن 'معاً' شامل ہیں۔
یہ اقدام فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی مشکلات میں کمی کے لیے انسانی ہمدردی کی کوششوں کو مربوط کرنے اور مختلف اداروں کے درمیان شراکت داری کو فروغ دینے کے متحدہ عرب امارات کے طرزِ عمل کی عکاسی کرتا ہے۔
اماراتی فلوٹنگ اسپتال ماہر طبی ٹیموں اور جدید سہولیات کے ذریعے زخمیوں کو طبی اور بحالی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ ان خدمات کا مقصد جامع علاج کے ساتھ مریضوں کے معیارِ زندگی کو بہتر بنانا، ان میں امید بحال کرنا اور انہیں دوبارہ معاشرتی زندگی کا فعال حصہ بننے کے قابل بنانا ہے۔