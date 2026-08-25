صدر شیخ محمد بن زاید کی خادم الحرمین الشریفین کو اقوام متحدہ کی 2026 آبی کانفرنس میں شرکت کی دعوت

ابوظہبی، 25 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے خادم الحرمین الشریفین، سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو تحریری پیغام بھیجا ہے، جس میں انہیں اقوام متحدہ کی 2026 آبی کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔
متحدہ عرب امارات جمہوریہ سینیگال کے اشتراک سے اس کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جو 8 سے 10 دسمبر 2026 تک ابوظہبی میں منعقد ہوگی۔
سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ ولید الخریجی نے ریاض میں وزارت خارجہ کے صدر دفتر میں ہونے والی ملاقات کے دوران سعودی عرب میں متحدہ عرب امارات کے سفیر مطر سالم الظاہری سے یہ تحریری پیغام وصول کیا ہے۔