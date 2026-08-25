متحدہ عرب امارات کا شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی امریکی فہرست سے نکالنے کے فیصلے کا خیرمقدم

ابوظہبی، 25 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے شامی عرب جمہوریہ کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والے ممالک کی امریکی فہرست سے نکالنے کے فیصلے کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے شام کے استحکام اور خوشحالی کی حمایت میں ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس اقدام کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے شام کی معیشت کی بحالی، سرمایہ کاری راغب کرنے اور عالمی معیشت میں اس کے انضمام کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔
وزارت نے کہا کہ یہ پیش رفت شام میں سلامتی، استحکام اور خوشحالی کو مضبوط بنانے میں بھی معاون ثابت ہوگی۔
وزارت خارجہ نے سلامتی، استحکام، پرامن بقائے باہمی اور پائیدار ترقی سے متعلق شامی عوام کی خواہشات کی تکمیل کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی متحدہ عرب امارات کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔