شیخ عبداللہ بن زاید اور لبنانی وزیراعظم کا رابطہ، دوطرفہ تعاون اور لبنان کے استحکام پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، 26 اگست 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کو جمہوریہ لبنان کے وزیراعظم ڈاکٹر نواف سلام نے ٹیلی فون کیا۔
گفتگو کے دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے لبنان کی سلامتی، استحکام، خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو مضبوط بنانے کے لیے لبنانی حکومت کی کوششوں کو سراہا۔
انہوں نے ان کوششوں کے لیے متحدہ عرب امارات کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے برادر لبنانی عوام کے ساتھ ملک کی مستقل یکجہتی کی تصدیق کی، تاکہ سلامتی، استحکام، ترقی اور پائیدار خوشحالی سے متعلق ان کی امنگوں کی تکمیل میں مدد مل سکے۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور ڈاکٹر نواف سلام نے دونوں برادر ممالک کے تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون اور مشترکہ اقدامات کا جائزہ لیا اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی مفادات کو تقویت دی جا سکے اور ان کی عوام کو فائدہ پہنچے۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور موضوعات پر بھی گفتگو کی اور ان کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کیا۔