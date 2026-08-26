عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 2 فیصد کمی

لندن، 26 اگست 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں بدھ کو ابتدائی کاروبار کے دوران خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 2 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے ساتھ کئی کاروباری سیشنز سے جاری مندی کا رجحان برقرار رہا۔
عالمی وقت کے مطابق 00:27 بجے برینٹ خام تیل 1.78 ڈالر یا 2 فیصد کمی کے ساتھ 86.80 ڈالر فی بیرل پر آگیا۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ ڈبلیو ٹی آئی خام تیل بھی 1.49 ڈالر یا 1.8 فیصد کم ہوکر 80.87 ڈالر فی بیرل پر پہنچ گیا۔
بدھ کے ابتدائی کاروبار میں یہ کمی منگل کو شدید فروخت کے دباؤ کے بعد سامنے آئی، جب دونوں بڑے بینچ مارک خام تیل کی قیمتوں میں 3 فیصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔