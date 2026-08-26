عالمی منڈی میں سونے کی قیمت مستحکم، سرمایہ کار امریکی مہنگائی کی رپورٹ کے منتظر

عالمی دارالحکومت، 26 اگست 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں بدھ کو سونے کی قیمت تقریباً مستحکم رہی، جبکہ سرمایہ کار امریکی مہنگائی کے اہم اعداد و شمار کے منتظر ہیں، جن سے فیڈرل ریزرو کی آئندہ شرح سود کی پالیسی کے بارے میں مزید اشارے ملنے کی توقع ہے۔
عالمی وقت کے مطابق 01:50 بجے اسپاٹ گولڈ معمولی تبدیلی کے ساتھ 4,652.39 ڈالر فی اونس پر رہا۔ منگل کو اس کی قیمت مئی کے وسط کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے بانڈز کی دوبارہ خریداری کے اعلان کے بعد سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔
امریکی سونے کے فیوچر 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,709.20 ڈالر فی اونس پر پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 0.7 فیصد بڑھ کر 69.09 ڈالر فی اونس ہوگئی۔ پلاٹینم 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 1,869.22 ڈالر جبکہ پیلیڈیم 1.4 فیصد بڑھ کر 1,345.30 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔
چھ بڑی عالمی کرنسیوں کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر ظاہر کرنے والا ڈالر انڈیکس منگل کو مسلسل تین روزہ اضافے کے بعد نیچے آیا، تاہم ایشیائی تجارت کے ابتدائی اوقات میں 98.918 پر مستحکم رہا۔
آسٹریلوی ڈالر 0.1 فیصد اضافے کے ساتھ 0.7172 امریکی ڈالر پر پہنچ گیا۔ یہ اضافہ ان اعداد و شمار کے بعد ہوا جن کے مطابق مہنگائی کا ٹرِمڈ مین سی پی آئی اشاریہ سالانہ بنیاد پر 3.6 فیصد بڑھا۔
دوسری جانب نیوزی لینڈ ڈالر 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 0.5962 امریکی ڈالر پر آگیا۔ سرمایہ کار آئندہ بدھ کو ریزرو بینک آف نیوزی لینڈ کے شرح سود سے متعلق فیصلے کے منتظر ہیں۔
امریکی ڈالر کینیڈین ڈالر کے مقابلے میں 0.1 فیصد کمزور ہوکر فی ڈالر 1.38405 کینیڈین ڈالر پر آگیا۔ یورو 1.1675 ڈالر جبکہ برطانوی پاؤنڈ 1.3647 ڈالر پر بغیر کسی نمایاں تبدیلی کے رہا۔
جاپانی ین بھی 159.14 ین فی ڈالر پر مستحکم رہا اور ان سطحوں سے خاصا نیچے رہا جن کے باعث گزشتہ ماہ امریکی اور جاپانی حکام نے مشترکہ مداخلت کی تھی۔
کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں بٹ کوائن 0.8 فیصد اضافے کے ساتھ 78,829.03 ڈالر جبکہ ایتھر 0.7 فیصد بڑھ کر 2,453.10 ڈالر پر پہنچ گیا۔ رواں ماہ اب تک بٹ کوائن میں 25 فیصد اور ایتھر میں 31 فیصد اضافہ ہوچکا ہے۔