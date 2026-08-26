متحدہ عرب امارات کی نائجر میں دہشت گرد حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 26 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے وفاقی جمہوریہ نائیجیریا کی ریاست نائجر میں ہونے والے دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق ہوئے جبکہ متعدد افراد کو اغوا کر لیا گیا۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس مجرمانہ کارروائی کی سخت مذمت کرتے ہوئے سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جانے والی ہر قسم کے تشدد، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو دوٹوک طور پر مسترد کرنے کے امارات کے مؤقف کا اعادہ کیا۔
وزارت نے اس گھناؤنے حملے پر وفاقی جمہوریہ نائیجیریا اور اس کے عوام سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ اغوا کیے گئے تمام افراد کی بحفاظت اپنے اہل خانہ کے پاس واپسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔