متحدہ عرب امارات کی جنوبی سوڈان میں اقوام متحدہ امن اہلکاروں پر حملے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 26 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے جنوبی سوڈان کی ریاست جونگلی میں اقوام متحدہ کے امن دستوں کو نشانہ بنانے والے حملے کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں دو امن اہلکار جاں بحق اور دیگر زخمی ہوئے۔
وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس گھناؤنے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے کی جانے والی ہر قسم کی تشدد کی کارروائیوں کو مستقل طور پر مسترد کرنے کے امارات کے مؤقف کا اعادہ کیا۔
وزارت نے امن دستوں کو نشانہ بنانے والے حملوں کی بھی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس نوعیت کی کارروائیاں بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2802 کی خلاف ورزی ہیں۔
وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے بین الاقوامی امن دستوں اور ان میں شامل ممالک کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی، استحکام اور امن برقرار رکھنے کے ساتھ تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کرنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی توثیق کی۔
وزارت نے جاں بحق اہلکاروں کے اہل خانہ اور اقوام متحدہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا، جبکہ تمام زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے۔