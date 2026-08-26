ایج گروپ اور برازیلی فوج لاطینی امریکا کا پہلا سائبر ڈیفنس سینٹر قائم کریں گے

ساؤ جوزے، 26 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے جدید ٹیکنالوجی اور دفاعی گروپ 'ایج' اور برازیلی فوج نے سائبر ڈیفنس کمانڈ کے ذریعے ایک 'سائبر ڈیفنس سینٹر آف ایکسی لینس' قائم کرنے کا اعلان کیا ہے، جو حکومت، صنعت اور تعلیمی اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر یکجا کرنے والے سہ فریقی ماڈل کے تحت کام کرنے والا لاطینی امریکا میں اپنی نوعیت کا پہلا ادارہ ہوگا۔
یہ اقدام دونوں بانی اداروں کی مساوی اور تزویراتی شراکت داری کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد بین الاقوامی معیار کے مطابق ایک مستقل ادارہ قائم کرنا ہے جو برازیل کی سائبر سکیورٹی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ وسیع تر خطے میں بھی اپنی خدمات فراہم کرے گا۔
دونوں شراکت دار ادارے اس مرکز میں براہ راست سرمایہ کاری کریں گے، جس سے اس کی آپریشنل صلاحیت، ادارہ جاتی خودمختاری اور طویل مدتی تسلسل کو مضبوط بنانے کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔
ایج کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر حماد المرر نے کہا کہ سائبر خطرات سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے حکومت، صنعت اور تعلیمی اداروں کے درمیان طویل مدتی تعاون ضروری ہے اور یہ شراکت داری اسی نقطہ نظر کی عکاس ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایج پیچیدہ اور حساس ماحول میں خودمختار سائبر صلاحیتوں کی فراہمی کا وسیع تجربہ رکھتا ہے اور اسی تجربے کو بروئے کار لاتے ہوئے برازیل کے سائبر شعبے میں اہداف کے حصول میں معاونت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مرکز کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی، آپریشنل مہارت اور مشترکہ علم کو یکجا کرکے دیرپا صلاحیتیں تیار کی جائیں گی، جس سے برازیل کو لاطینی امریکا میں سائبر مہارت کے ایک نمایاں مرکز کے طور پر مستحکم کرنے میں مدد ملے گی۔
یہ مرکز برازیل کی تمام مسلح افواج اور وفاقی اداروں کو خصوصی خدمات فراہم کرے گا، جن میں پیشہ ورانہ تربیت، مہارتوں کی ترقی اور سرٹیفکیشن، سائبر واقعات سے نمٹنا اور ڈیجیٹل فارنزک، سائبر سکیورٹی سے متعلق تزویراتی مشاورت، سائبر دفاعی حکمت عملی اور صلاحیتوں کی تحقیق و ترقی، قومی اور علاقائی مشقوں کی منصوبہ بندی اور انعقاد، جبکہ جدید سائبر دفاعی صلاحیتوں اور حل کی تیاری شامل ہے۔
مرکز بین الاقوامی بہترین طریقہ کار سے استفادہ کرے گا، جس میں نیٹو کوآپریٹو سائبر ڈیفنس سینٹر آف ایکسی لینس کا تجربہ بھی شامل ہے۔ اس کا مقصد برازیل کو خودمختار سائبر سکیورٹی کے شعبے میں علاقائی سطح پر ایک نمایاں مرکز کے طور پر قائم کرنا ہے۔
یہ مرکز بین الاقوامی سائبر سکیورٹی اداروں کے ساتھ وابستگی، تعاون اور باہمی شناخت کے حصول کے لیے بھی کام کرے گا، جس سے عالمی سائبر سکیورٹی برادری میں برازیل کی شمولیت اور کردار مزید مضبوط ہوگا۔