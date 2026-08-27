اماراتی شطرنج امپائرز 2027 اسٹاک ہوم سمر اوپن میں فرائض انجام دیں گے

دبئی، 27 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات شطرنج فیڈریشن نے 2027 اسٹاک ہوم سمر اوپن کے منتظمین کے ساتھ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت اماراتی شطرنج امپائرز کو بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں فرائض انجام دینے کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔
فیڈریشن کے مطابق یہ معاہدہ شطرنج امپائرنگ کے شعبے کو ترقی دینے، تعاون کو فروغ دینے اور بین الاقوامی شراکت داری کا دائرہ وسیع کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد مقامی امپائرز کو ایسی مہارتیں فراہم کرنا بھی ہے جو انہیں عالمی سطح پر شطرنج امپائرنگ میں ہونے والی پیش رفت سے ہم آہنگ رکھ سکیں۔
فیڈریشن کی امپائرز کمیٹی کے چیئرمین سعید الخوری نے کہا کہ اس معاہدے سے اماراتی امپائرز کو بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں فرائض انجام دینے، عالمی معیار کے مطابق مزید عملی تجربہ حاصل کرنے اور بیرون ملک مقابلوں میں اپنی موجودگی کو مضبوط بنانے کے مواقع ملیں گے۔