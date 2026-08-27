ایئر عربیہ 16 دسمبر سے شارجہ اور ڈسلڈورف کے درمیان روزانہ براہ راست پروازیں شروع کرے گی

شارجہ، 27 اگست 2026 (وام) -- مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کی پہلی اور سب سے بڑی کم لاگت فضائی کمپنی ایئر عربیہ نے 16 دسمبر 2026 سے شارجہ اور جرمنی کے شہر ڈسلڈورف کے درمیان روزانہ براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
ڈسلڈورف، میونخ اور فرینکفرٹ کے بعد شارجہ سے ایئر عربیہ کا جرمنی میں تیسرا فضائی مقام ہوگا، جس سے کمپنی کے یورپی نیٹ ورک میں مزید توسیع ہوگی۔
نئے روٹ پر ایئر عربیہ کے ایئربس اے 320 نیو طیارے استعمال کیے جائیں گے، جو مسافروں کو جدید اور آرام دہ سفری سہولت فراہم کرنے کے ساتھ آپریشنل کارکردگی اور ایندھن کے مؤثر استعمال میں بھی بہتری لائیں گے۔
اس موقع پر ایئر عربیہ گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عادل العلی نے کہا کہ ڈسلڈورف کے لیے روزانہ پروازوں کا آغاز کمپنی کے یورپی نیٹ ورک کی توسیع میں ایک اہم سنگ میل ہے اور اس سے متحدہ عرب امارات اور جرمنی کے درمیان فضائی رابطے مزید مضبوط ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ شارجہ سے جرمنی کے تین شہروں کے لیے براہ راست پروازوں کے ذریعے مسافروں کو زیادہ سفری اختیارات، سہولت اور کم لاگت سفر فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی کی توجہ اپنے نیٹ ورک کو مسلسل وسعت دینے اور قابل اعتماد اور مناسب لاگت کی سفری خدمات فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔
ڈسلڈورف ایئرپورٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر لارس ریڈیلیکس کے مطابق مشرق وسطیٰ اور خلیجی خطے کے ساتھ فضائی روابط کئی برسوں سے ایئرپورٹ کے بین الاقوامی نیٹ ورک کا اہم حصہ ہیں اور شارجہ کے لیے نئی روزانہ پرواز ان روابط کو مزید مضبوط کرے گی۔
انہوں نے کہا کہ نارتھ رائن-ویسٹ فیلیا اور نیدرلینڈز کے قریبی علاقوں سے سفر کرنے والے مسافر بھی ایئر عربیہ کے مشرق وسطیٰ، جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلے ہوئے وسیع نیٹ ورک سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔