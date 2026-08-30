امارات کی نیپال کے سیلاب متاثرین کے لیے 83 ٹن ہنگامی امداد روانہ

ابوظہبی، 30 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے یو اے ای ایڈ ایجنسی کے ذریعے نیپال میں حالیہ سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ افراد کے لیے 83 ٹن ہنگامی امدادی سامان پر مشتمل طیارہ روانہ کیا ہے۔
امدادی کھیپ میں خوراک، عارضی رہائش سے متعلق سامان اور انسانی ہمدردی کی دیگر بنیادی ضروری اشیا شامل ہیں۔ یہ امداد نیپال کے مختلف علاقوں میں حالیہ دنوں کے دوران آنے والے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ افراد کی ضروریات پوری کرنے کے لیے فراہم کی جا رہی ہے۔ ان واقعات میں درجنوں افراد ہلاک، زخمی اور لاپتہ ہوئے جبکہ بڑے پیمانے پر نقصان بھی ہوا ہے۔
یہ ہنگامی امداد متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی ہدایات پر نیپال کے متاثرین کے لیے 10 ملین امریکی ڈالر مختص کرنے کے فیصلے کے تحت روانہ کی گئی ہے۔ اس اقدام کا مقصد متاثرہ علاقوں میں ابتدائی بحالی اور استحکام کی کوششوں میں معاونت کے ساتھ تمام عمر کے افراد کے لیے ضروری سامان اور بنیادی ضروریات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔
یو اے ای ایڈ ایجنسی، نیپال میں متحدہ عرب امارات کے سفارت خانے کے تعاون سے مقامی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے تاکہ مختلف امدادی اشیا جلد از جلد ضرورت مند افراد تک پہنچائی جا سکیں۔
ایجنسی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر اور مربوط بنانے کے لیے متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ بھی رابطہ اور تعاون جاری رکھے ہوئے ہے۔