امارات کے 74 ٹرکوں پر مشتمل پانچ امدادی قافلے غزہ پہنچ گئے

العریش، 30 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے پانچ انسانی ہمدردی کے امدادی قافلے رواں ہفتے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن میں 74 ٹرکوں کے ذریعے 903 ٹن امدادی سامان پہنچایا گیا۔ یہ امداد آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے اور ان کی مدد کے لیے جاری اماراتی کوششوں کا حصہ ہے۔
امدادی قافلوں میں خوراک، تعلیمی سامان اور عارضی رہائش سے متعلق ضروری اشیا شامل تھیں، جن کا مقصد غزہ میں فلسطینی عوام کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ انسانی ہمدردی کی امدادی کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' کی ٹیم العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کے امدادی لاجسٹک مرکز کے ذریعے امدادی قافلوں کی تیاری کا عمل مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ مرکز میں امدادی سامان وصول کرنے، اس کی درجہ بندی، تیاری اور غزہ روانگی کا مربوط نظام قائم ہے تاکہ امداد کی مسلسل فراہمی اور ضرورت مند افراد تک اس کی رسائی یقینی بنائی جا سکے۔
یہ قافلے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے اور ان کی فوری انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی جانب سے باقاعدگی سے بھیجی جانے والی امداد کا حصہ ہیں۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' فلسطینی عوام کی حمایت میں متحدہ عرب امارات کی مسلسل انسانی ہمدردی اور امدادی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے اور یکجہتی اور انسانی ذمہ داری پر مبنی ملک کے دیرینہ مؤقف کو اجاگر کرتا ہے۔