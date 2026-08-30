متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک اور مصر کے مرکزی بینک کا مشترکہ بیان جاری

ابوظہبی، 30 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک اور مصر کے مرکزی بینک نے متحدہ عرب امارات میں بینک مصر کی تمام شاخوں کی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رکھنے کے حوالے سے مکمل اور مسلسل تعاون اور رابطہ کاری کی یقین دہانی کرائی ہے۔
دونوں مرکزی بینکوں کا یہ بیان امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے جاری کردہ ایک مجوزہ ریگولیٹری ضابطے پر جاری پیش رفت کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جس میں متحدہ عرب امارات میں بینک مصر کی شاخوں سے متعلق خصوصی اقدام نافذ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
مشترکہ بیان میں دونوں مرکزی بینکوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں بینک مصر کی شاخیں مقررہ مدت کے اندر تمام ضروری اقدامات اور تقاضے پورے کریں گی۔