ستمبر 2026 میں امارات عالمی فورمز اور نمائشوں کے ذریعے اقتصادی و ثقافتی مرکز بنے گا

ابوظہبی، 31 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات ستمبر 2026 کے دوران عالمی سربراہی اجلاسوں، نمائشوں، کانفرنسوں اور تجارتی فورمز کی میزبانی کے ذریعے اقتصادی اور ثقافتی ترقی کے ایک اہم بین الاقوامی مرکز کے طور پر اپنی حیثیت مزید مستحکم کرے گا۔
ان تقاریب میں توانائی، ٹیکنالوجی، میڈیا، تجارت اور تعلیم سمیت مختلف شعبوں سے عالمی رہنما، سرمایہ کار، ماہرین اور جدت کار شرکت کریں گے، جو بڑے بین الاقوامی پروگراموں کے انعقاد کے لیے متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ انتظامی صلاحیت اور جدید بنیادی ڈھانچے کی عکاسی کرتا ہے۔
ابوظہبی میں 35واں ابوظہبی بین الاقوامی کتاب میلہ 13 سے 18 ستمبر تک ابوظہبی نیشنل ایگزیبیشن سینٹر، ایڈنیک میں منعقد ہوگا۔ ابوظہبی عربی زبان مرکز کے زیر اہتمام 'صفحہ پلٹیں، دنیا پڑھیں' کے عنوان سے منعقد ہونے والے میلے میں 95 ممالک کے نمائش کنندگان شریک ہوں گے جبکہ تقریباً 1,500 سرگرمیوں کا انعقاد کیا جائے گا۔ یہ میلہ ثقافت، علم اور تخلیقی صنعتوں کے عالمی پلیٹ فارم کے طور پر اپنی اہمیت کو اجاگر کرے گا۔
15 اور 16 ستمبر کو ایڈنیک میں شنائیڈر الیکٹرک کا 'انوویشن سمٹ مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ' منعقد ہوگا، جس کا موضوع 'ذہانت کو تقویت دینے کے لیے توانائی ٹیکنالوجی کی ترقی' ہے۔ سمٹ میں عالمی رہنما، سرکاری حکام اور توانائی و ٹیکنالوجی کے ماہرین توانائی کے نظام کے مستقبل اور ڈیجیٹل تبدیلی پر تبادلہ خیال کریں گے۔
ایجوکیشن انٹرفیس اپنے سالانہ تعلیمی نمائش کے 12ویں ایڈیشن کا انعقاد 22 اور 23 ستمبر کو ایڈنیک سینٹر ابوظہبی میں 'تعلیم اور خاندان' کے عنوان سے کرے گا۔ متحدہ عرب امارات اور بیرون ملک سے 600 سے زیادہ جامعات اور تعلیمی ادارے نمائش میں شرکت کریں گے، جہاں طلبہ اور والدین کو تعلیمی پروگراموں، وظائف، مستقبل کی تخصصات اور کیریئر کے مواقع سے متعلق معلومات حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔
العین میں 28 اور 29 ستمبر کو ایڈنیک سینٹر العین میں پہلے "العین فیوچر بزنس فورم" کا انعقاد کیا جائے گا۔ ابوظہبی محکمہ اقتصادی ترقی کے زیر اہتمام 'سرمایہ کاری کریں، ترقی کریں، پروان چڑھے' کے عنوان سے منعقد ہونے والے فورم میں سرمایہ کاری، اقتصادی ترقی، افرادی قوت کی صلاحیتوں میں اضافے، تحقیق و ترقی، اعلیٰ تعلیم، زرعی ٹیکنالوجی، جدید مینوفیکچرنگ، اسمارٹ ٹرانسپورٹ، قابل تجدید توانائی اور پائیدار سیاحت پر تبادلہ خیال ہوگا۔
دوسری جانب 23ویں ابوظہبی بین الاقوامی شکار اور گھڑ سواری نمائش، ایڈی ہیکس، ایڈنیک سینٹر ابوظہبی میں 6 ستمبر تک جاری رہے گی۔ نمائش میں 15 شعبے، 40 سے زیادہ ثقافتی و تفریحی سرگرمیاں اور بازوں کی آٹھ نیلامیاں شامل ہیں۔ یہ نمائش بازداری، گھڑ سواری، شکار، کیمپنگ اور زمینی و سمندری سیاحت میں اماراتی ورثے اور جدت کو یکجا کرتی ہے۔
دبئی بھی ستمبر کے دوران متعدد خصوصی بین الاقوامی نمائشوں اور کانفرنسوں کی میزبانی کرے گا، جو شہر میں مختلف شعبوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں، ماہرین اور فیصلہ سازوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کی صلاحیت کی عکاسی کرتی ہیں۔
"مڈل ایسٹ انرجی 2026" یکم سے 3 ستمبر تک دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں منعقد ہوگی، جس میں 150 سے زیادہ ممالک کے 1,900 سے زائد نمائش کنندگان توانائی اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق جدید مصنوعات اور حل پیش کریں گے۔ ایونٹ کے دوران ماہرین کی زیر قیادت پانچ کانفرنسیں بھی منعقد ہوں گی۔
7 سے 9 ستمبر تک دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں انٹرنیشنل پراپرٹی شو، آئی پی ایس 2026، اور اے آئی ایم کانگریس منعقد ہوں گے۔ آئی پی ایس میں سرمایہ کار، ڈویلپرز، سرکاری ادارے اور مالیاتی ادارے رئیل اسٹیٹ منصوبوں اور سرمایہ کاری کے مواقع پیش کریں گے، جبکہ اے آئی ایم کانگریس میں سرمایہ کار، فیصلہ ساز اور ماہرین پائیدار سرمایہ کاری، اقتصادی تنوع، ڈیجیٹل تبدیلی اور بین الاقوامی شراکت داریوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔
دبئی 8 سے 10 ستمبر تک دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 25ویں دبئی ورلڈ ڈرماٹولوجی اینڈ لیزر کانفرنس و نمائش، "دبئی ڈرما"، کی میزبانی کرے گا۔ اس میں جلدی امراض، جمالیاتی علاج، لیزر ٹیکنالوجی اور صحت کے شعبے سے وابستہ ماہرین اور کمپنیاں ایک خصوصی سائنسی اور تربیتی پروگرام کے تحت شرکت کریں گی۔
عرب میڈیا سمٹ 2026 کا انعقاد 15 سے 17 ستمبر تک دبئی میں ہوگا۔ سمٹ میں آٹھ خصوصی فورمز شامل ہوں گے جبکہ متحدہ عرب امارات سے باہر کے 200 سے زیادہ نمایاں میڈیا شخصیات اور امارات سمیت عرب دنیا سے تقریباً 10 ہزار میڈیا پروفیشنلز اور صنعت سے وابستہ افراد شرکت کریں گے۔
16 سے 18 ستمبر تک ایکسپو سٹی دبئی کے دبئی ایگزیبیشن سینٹر میں "جائیسک گلوبل 2026" منعقد ہوگا۔ سائبر سکیورٹی کے اس عالمی ایونٹ میں سرکاری ادارے، کمپنیاں، انفارمیشن سکیورٹی کے رہنما اور ماہرین سائبر خطرات اور ڈیجیٹل سکیورٹی کے مستقبل پر تبادلہ خیال کریں گے، جبکہ بنیادی ڈھانچے کے تحفظ، کلاؤڈ سکیورٹی اور مصنوعی ذہانت سے متعلق جدید حل بھی پیش کیے جائیں گے۔
شارجہ میں پانچویں شارجہ بک سیلرز کانفرنس 19 اور 20 ستمبر کو ایکسپو سینٹر شارجہ میں منعقد ہوگی۔ کانفرنس میں 98 ممالک سے سینکڑوں ڈسٹری بیوٹرز، کتب فروش اور ای کامرس پلیٹ فارمز شرکت کریں گے۔ شرکا عالمی سطح پر کتابوں کی تقسیم، سپلائی چین کی ترقی، ڈسٹری بیوٹرز اور ناشرین کے درمیان مضبوط شراکت داری اور تیزی سے بدلتے ڈیجیٹل شعبے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔