امارات میں ستمبر کے لیے پٹرول کی قیمتوں میں 5.56 سے 5.87 فیصد تک ردوبدل

ابوظہبی، 31 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی فیول پرائس کمیٹی نے ستمبر 2026 کے لیے ایندھن کی نئی قیمتوں کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت پٹرول کی قیمتوں میں 5.56 فیصد سے 5.87 فیصد تک ردوبدل کیا گیا ہے۔
نئی قیمتوں کا تعین متحدہ عرب امارات کے ماہانہ فیول پرائسنگ نظام کے تحت کیا گیا ہے، جو عالمی توانائی منڈی میں قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے مقامی مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتا ہے۔
منظور شدہ قیمتوں کے مطابق سپر 98 پٹرول کی قیمت 3.80 درہم فی لیٹر، اسپیشل 95 کی قیمت 3.69 درہم فی لیٹر اور ای پلس 91 کی قیمت 3.61 درہم فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔
ڈیزل کی قیمت 4.30 درہم فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔