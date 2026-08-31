متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کی ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کی صدر کو یوم آزادی پر مبارکباد

ابوظہبی، 31 اگست، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زید النہیان نے جمہوریہ ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوباگو کی صدر کرسٹین کنگالو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔
اس موقع پر، وائس پریذیڈنٹ، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم، اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان نے بھی جمہوریہ ٹرینیڈاڈ اور ٹوباگو کی صدر کرسٹین کنگالو اور وزیر اعظم کملا پرساد بسیسر کو مبارکباد کے پیغامات بھیجے ہیں۔