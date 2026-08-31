شرح سود میں اضافے کے خدشات، سونا دو ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گیا

عالمی دارالحکومت، 31 اگست 2026 (وام) -- امریکی فیڈرل ریزرو کے چیئرمین کیون وارش کی جانب سے مہنگائی پر قابو پانے کے لیے شرح سود میں اضافے کی ضرورت کا عندیہ دیے جانے کے بعد پیر کو سونے کی قیمتوں میں مزید کمی ہوئی اور یہ تقریباً دو ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.8 فیصد کمی کے ساتھ 4,417.04 ڈالر فی اونس ہو گئی، جو 19 اگست کے بعد کم ترین سطح ہے۔ جمعہ کو سونے کی قیمت میں 3 فیصد سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔
امریکی گولڈ فیوچرز بھی 1.4 فیصد گر کر 4,466.80 ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ سلور 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 66.10 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 1.3 فیصد کم ہو کر 1,797.03 ڈالر اور پیلیڈیم 2.5 فیصد کمی کے ساتھ 1,386.96 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔