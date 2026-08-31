متحدہ عرب امارات کے بچے قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اور مستقبل ہیں: شیخہ فاطمہ

ابوظہبی، 31 اگست 2026 (وام) -- جنرل ویمنز یونین کی چیئر وومن، سپریم کونسل برائے زچگی و بچپن کی صدر اور فیملی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی سپریم چیئر وومن، مادرِ ملت عزت مآب شیخہ فاطمہ بنت مبارک نے کہا ہے کہ نئے تعلیمی سال کا آغاز طلبہ کے علم و سیکھنے کے سفر میں ایک نئے باب کی شروعات ہے، جو امید اور بلند عزائم کے ساتھ انہیں وطن کی تعمیر اور اس کے مستقبل کی تشکیل میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔
نئے تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر عزت مآب شیخہ فاطمہ بنت مبارک نے امارات کے بچوں کو قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی امنگیں، صلاحیتیں اور کامیابیاں ملک کے مستقبل کی تشکیل میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔
انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے نقشِ قدم پر چلیں، قومی اقدار اور شناخت سے وابستہ رہیں اور اپنے علم، اخلاقی اقدار اور تخلیقی صلاحیتوں کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بروئے کار لائیں۔
شیخہ فاطمہ بنت مبارک نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ اسکول کو علم حاصل کرنے، نئی چیزیں سیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کی جگہ سمجھیں، اساتذہ کی رہنمائی کی قدر کریں، اپنے ساتھیوں کی مدد کریں اور احترام، تعاون اور ذمہ داری کے اصولوں پر عمل پیرا رہیں۔
انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ مشکلات کو رکاوٹ کے بجائے سیکھنے اور آگے بڑھنے کے مواقع کے طور پر دیکھیں اور اپنے خوابوں کے حصول کے لیے عزم اور اعتماد کے ساتھ کوشش جاری رکھیں۔
عزت مآب شیخہ فاطمہ بنت مبارک نے طلبہ کے لیے علم، کامیابی اور کامیابیوں سے بھرپور نئے تعلیمی سال کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ بلند حوصلہ، اپنی اقدار پر ثابت قدم اور وطن سے مخلص رہیں گے۔