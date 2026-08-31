وزارت دفاع کی المنہاد فضائی اڈے پر حملے کی خبروں کی تردید

ابوظہبی، 31 اگست 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے المنہاد فضائی اڈے کو میزائلوں سے نشانہ بنائے جانے سے متعلق میڈیا رپورٹس کی تردید کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایسی اطلاعات بے بنیاد اور غلط ہیں۔
وزارت نے کہا کہ مسلح افواج کسی بھی ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر چوکس اور اعلیٰ سطح کی تیاری کی حالت میں ہیں تاکہ متحدہ عرب امارات کی خودمختاری، سلامتی اور استحکام کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
وزارت دفاع نے عوام پر زور دیا کہ وہ معلومات کے حصول کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ معلومات کو پھیلانے سے گریز کریں۔