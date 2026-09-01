مشرق وسطیٰ میں کشیدگی سے تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، برینٹ 91 ڈالر سے تجاوز کر گیا

سنگاپور، یکم ستمبر 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں منگل کو بھی اضافہ جاری رہا، جہاں مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی کشیدگی کے باعث اہم توانائی گزرگاہوں سے رسد متاثر ہونے کے خدشات نے قیمتوں کو سہارا دیا۔
برینٹ خام تیل کے سودے 56 سینٹ یا 0.6 فیصد اضافے کے ساتھ 91.05 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ، ڈبلیو ٹی آئی، 83 سینٹ یا ایک فیصد بڑھ کر 86.59 ڈالر فی بیرل ہو گیا۔
گزشتہ کاروباری سیشن میں بھی دونوں بینچ مارک خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ برینٹ 2.7 فیصد اضافے پر بند ہوا جبکہ ڈبلیو ٹی آئی میں 2.8 فیصد تیزی آئی، جس کے بعد دونوں کی قیمتیں اگست کے اواخر کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔