ایشیا میں سونے کی قیمت 4,440 ڈالر فی اونس تک گر گئی، قلیل مدتی دباؤ جاری

سنگاپور، یکم ستمبر 2026 (وام) -- منگل کو ایشیائی منڈیوں میں ابتدائی کاروبار کے دوران سونے کی قیمتوں پر قلیل مدتی دباؤ دیکھا گیا اور اشاعت کے وقت نرخ 4,443 ڈالر فی اونس کے قریب آ گئے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث خام تیل کی قیمتوں میں اضافے اور مہنگائی طویل عرصے تک بلند رہنے کے خدشات نے سونے کی قیمتوں کو متاثر کیا۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 4,440.34 ڈالر فی اونس تک گر گئی، جو کاروباری سیشن کے ابتدائی حصے میں 4,454.68 ڈالر فی اونس کے قریب تھی۔
حالیہ جغرافیائی و سیاسی فوجی کشیدگی کے بعد توانائی کی قیمتوں میں تیزی نے ان توقعات کو تقویت دی ہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھ سکتا ہے۔ بلند شرح سود کے امکانات نے منافع نہ دینے والے اثاثے سونے پر قلیل مدت کے لیے مزید دباؤ بڑھا دیا ہے۔