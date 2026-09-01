امارات، موریطانیہ کا منشیات اور منظم جرائم کے خلاف سکیورٹی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال

ابوظہبی، یکم ستمبر 2026 (وام) -- قومی انسدادِ منشیات اتھارٹی کے چیئرمین شیخ زاید بن حمد بن حمدان النہیان نے موریطانیہ کے ڈائریکٹر جنرل قومی سلامتی محمد لحریطانی اور ان کے ہمراہ وفد سے ملاقات کی، جس میں منشیات اور نفسیاتی اثرات کے حامل ممنوعہ مواد سے متعلق جرائم کے خلاف سکیورٹی تعاون اور رابطہ کاری کو مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
ملاقات میں منشیات کی اسمگلنگ اور تقسیم کرنے والے نیٹ ورکس کی نگرانی اور ان کے خلاف کارروائی کے شعبے میں باہمی تعاون کا جائزہ لیا گیا، جبکہ سرحد پار جرائم سے نمٹنے کے لیے تیاری اور صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔
فریقین نے منظم جرائم پیشہ گروہوں کی جانب سے منشیات اور ممنوعہ نفسیاتی مواد کی تیاری، اسمگلنگ اور تقسیم کے لیے تیزی سے بدلتے ہوئے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس تناظر میں تکنیکی اور عملی صلاحیتوں کو مسلسل ترقی دینے، جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے اور جرائم کے طریقہ کار اور جرائم پیشہ نیٹ ورکس سے متعلق معلومات کے تبادلے کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
شیخ زاید بن حمد بن حمدان النہیان نے کہا کہ اتھارٹی منشیات اور ممنوعہ نفسیاتی مواد کی غیر قانونی تجارت کے خلاف بین الاقوامی تعاون اور سکیورٹی کوششوں میں رابطہ کاری کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے، خصوصاً ایسے وقت میں جب اسمگلنگ اور تقسیم کے طریقے مسلسل تبدیل ہو رہے ہیں اور جرائم پیشہ سرگرمیوں کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس نوعیت کا تعاون معاشروں کو منشیات کے خطرات سے محفوظ رکھنے کی وسیع تر کوششوں کا اہم حصہ ہے۔
محمد لحریطانی نے منشیات سے متعلق جرائم کے خلاف مؤثر کارروائی اور ان کے خطرات کو کم کرنے کے لیے تجربات کے تبادلے اور علاقائی و بین الاقوامی شراکت داریوں کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے دونوں ممالک کے متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون کو مزید فروغ دینے اور منظم جرائم کے خلاف مشترکہ کوششیں مستحکم کرنے کی ضرورت بھی اجاگر کی۔