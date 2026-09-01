وزیر مملکت شیخ شخبوت کا موزمبیق میں تجارتی میلے کا افتتاح، دوطرفہ تعلقات پر زور

ماپوتو، یکم ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کی جانب سے وزیر مملکت شیخ شخبوت بن نہیان النہیان نے جمہوریہ موزمبیق میں ماپوتو بین الاقوامی تجارتی میلے، فاسیم 2026، کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔
نمائش میں متحدہ عرب امارات کی شرکت موزمبیق کے ساتھ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید فروغ دینے اور دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کے درمیان تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ شخبوت بن نہیان النہیان نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور موزمبیق کے تعلقات میں تیزی سے وسعت آ رہی ہے اور آئندہ مرحلہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی و سرمایہ کاری شراکت داری کو مزید گہرا کرنے اور اسے ایسے عملی منصوبوں میں تبدیل کرنے کے وسیع امکانات فراہم کرتا ہے جو طویل مدتی بنیادوں پر دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں۔
دورے کے موقع پر شیخ شخبوت بن نہیان النہیان نے موزمبیق کے صدر ڈینیئل فرانسسکو چاپو سے بھی ملاقات کی اور انہیں امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان، نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کی جانب سے نیک خواہشات اور سلام پہنچائے، جبکہ موزمبیق کی حکومت اور عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی خواہش کا اظہار کیا۔
صدر ڈینیئل چاپو نے بھی امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان، نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم اور نائب صدر، نائب وزیر اعظم اور صدارتی دیوان کے چیئرمین عزت مآب شیخ منصور بن زاید النہیان کو اپنی جانب سے سلام اور نیک خواہشات پہنچاتے ہوئے متحدہ عرب امارات کی قیادت، حکومت اور عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کی تمنا ظاہر کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے دوطرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا، بالخصوص اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان شراکت داری کو وسعت دینے کے مواقع پر بھی غور کیا گیا۔
شیخ شخبوت بن نہیان النہیان نے اس موقع پر موزمبیق کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا اور کہا کہ باہمی مفادات کو آگے بڑھانے والے منصوبوں اور شراکت داریوں کی ترقی میں نجی شعبے کے کردار کی بھرپور حمایت جاری رکھی جائے گی۔