متحدہ عرب امارات کے صدر کا عراق کے کردستان ریجن کے وزیر اعظم کا محمد بن راشد کی موجودگی میں استقبال

ابوظہبی، یکم ستمبر 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران عزت مآب شیخ محمد بن راشد المکتوم کی موجودگی میں جمہوریہ عراق کے کردستان ریجن کے وزیر اعظم مسرور بارزانی کا استقبال کیا۔
ملاقات کے دوران صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید اور مسرور بارزانی نے متحدہ عرب امارات اور جمہوریہ عراق، بالخصوص کردستان ریجن کے درمیان دیرینہ تعلقات کا جائزہ لیا اور دونوں ممالک کی عوام کے باہمی مفاد میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں فریقوں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور مشرق وسطیٰ میں سلامتی، استحکام اور پائیدار امن کے فروغ کے لیے کوششیں تیز کرنے کی اہمیت پر زور دیا، تاکہ خطے کے تمام عوام مستفید ہو سکیں۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، الظفرہ ریجن میں حکمران کے نمائندے عزت مآب شیخ حمدان بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ سیف بن محمد النہیان، عزت مآب شیخ سرور بن محمد النہیان، زاید فار گڈ فاؤنڈیشن کے چیئرمین عزت مآب شیخ نہیان بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ حامد بن زاید النہیان، صدارتی دیوان میں ترقی اور شہداء کے امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ ذیاب بن محمد بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، دبئی سول ایوی ایشن اتھارٹی کے صدر، دبئی ایئرپورٹس کے چیئرمین اور ایمریٹس ایئرلائن و گروپ کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو عزت مآب شیخ احمد بن سعید المکتوم، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان کے علاوہ متعدد شیوخ، حکام، مہمانوں اور اماراتی شہریوں نے بھی شرکت کی۔