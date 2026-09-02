تیل کی قیمتوں میں مزید ایک فیصد تک اضافہ، برینٹ 95 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گیا

سنگاپور، 2 ستمبر 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں بدھ کو ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں تقریباً ایک فیصد اضافہ ہوا، جبکہ رسد میں ممکنہ خلل کے خدشات کے باعث گزشتہ سیشن میں آنے والی تیزی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔
گرین وچ کے وقت کے مطابق 00:08 بجے برینٹ خام تیل کے سودے 87 سینٹ یا 0.92 فیصد اضافے کے ساتھ 95.52 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ، ڈبلیو ٹی آئی، خام تیل کے سودے 80 سینٹ یا 0.89 فیصد بڑھ کر 91.02 ڈالر فی بیرل ہو گئے۔
منگل کو دونوں بینچ مارک خام تیل کی قیمتوں میں 4 ڈالر سے زیادہ کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ برینٹ میں یہ 24 جولائی کے بعد جبکہ ڈبلیو ٹی آئی میں 23 جولائی کے بعد سب سے بڑا یومیہ اضافہ تھا۔